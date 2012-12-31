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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 31日 星期一 10:13 BJT

美国国务卿希拉里因血栓住院

美国国务院发言人表示，国务卿希拉里因血栓被送往医院，由医生评估病情。发言人称，血栓是由于数周前的脑震荡所引起，医生会继续评估病情，决定是否需要采取进一步的措施。图为希拉里。

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