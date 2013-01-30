希拉里称认为自己不会“重返政坛”

图为2013年1月29日拍到的希拉里。 REUTERS/Gary Cameron

路透华盛顿1月29日 - 即将卸任的美国国务卿希拉里周二的讲话，令关于她可能参加2016年总统竞选的猜测蒙上疑云。

希拉里接受美国全国公共广播电台（NPR）采访时，被问及她在决定是否竞选总统时需自我回答什么样的问题。

根据采访内容，希拉里称：“我甚至都还没考虑这些问题，只想离开一直以来的快节奏生活。作为国务卿，我已离开政坛，也觉得自己不会重回政坛。”

尚不清楚这是否是希拉里对参选总统的最终决定，但她将面临来自民主党要求参选的强大压力。希拉里将在本周卸任国务卿，美国参议院周二已批准对马萨诸塞州民主党参议员克里（John Kerry）出任国务卿的提名。

但在接受NBC采访时，现年65岁的希拉里并未绝对排除再次竞选总统的可能性，并称她的身体十分健康，足以发起一场运动。

“我的身体十分健康，精力非常充沛，将能完全恢复到想做什么就做什么的地步，这一点我毫无疑问，”希拉里接受《Andrea Mitchell Reports》采访时说。采访内容是在周二播出的。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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