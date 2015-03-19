希拉里民主党内支持率下滑--路透/益普索

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月19日 （记者 Amanda Becker） - 希拉里“邮件门”持续发酵，民主党内对希拉里即将宣布的总统竞选计划支持率下滑，但大多数民主党人仍支持希拉里。

路透/益普索的跟踪民意测验显示，支持希拉里参与总统竞选的民主党人自2月中旬来少了约15个百分点，上周仅有45%的民主党人表示将支持希拉里参选。可能在党内总统候选人提名大战中投票支持希拉里的民主党人的比例同期相比仅略微下降，至55%左右的低点。

路透/益普索的另外一项调查显示，即便是表示不会受“邮件门”左右的民主党人也称，如果希拉里开启总统竞选计划，“邮件门”或令希拉里竞选前景蒙阴。

民主党战略家、曾在奥巴马2012年总统竞选活动担任发言人的本·拉伯特（Ben LaBolt）称，“邮件门”引发的争议或刺激“仍在等待宣布竞选计划的希拉里组建专业公关团队，”聘请一流的政治公关专家扞卫声誉。

前国会与司法部发言人布莱恩·法伦、白宫助理帕尔米耶里（Jennifer Palmieri）和曾为民主党国会竞选打理媒体事务的弗格森（Jesse Ferguson）预计将是加入希拉里总统竞选团队的公关专家。这三位都是民主党政治圈中备受尊敬的角色。

这项对2,128名美国成年人进行的在线调查显示，美国人中，包括三分之二的民主党人，都表示了解围绕希拉里“邮件门”的争议。

超过三分之一的民主党人和44%的无党派人士一致认为，“邮件门”给希拉里带来政治损害。（完）