希拉里险遭鞋击 躲开后谈笑风生

路透4月10日（记者Dan Whitcomb） - 美国特勤局发言人George Ogilvie称，美国前国务卿希拉里·克林顿周四在拉斯维加斯一家酒店里演讲时遭一名女子掷鞋，不过希拉里闪躲成功，并继续演讲。

Ogilvie称，当时希拉里正在Mandalay Bay酒店发表演讲，掷鞋女子不是受邀嘉宾，而且在掷鞋发生前就已被特勤局的特工和酒店保安盯上。

“当特工和酒店保安向她靠近时，这名女子将鞋掷了出去，她立刻被特勤局特工和酒店保安拘捕，”Ogilvie说。

KTNV-TV播出的画面显示，希拉里在演讲台上缩身躲过了掷向她的物体。

《拉斯维加斯评论报》报道称，希拉里躲开后继续对参加金属回收会议的约1,000人发表演讲，她还开起了玩笑：“有人向我扔东西吗？这是太阳马戏团的表演吗？”

希拉里说：“我的天，我居然不知道固体废物管理是如此有争议性。”

酒店发言人告诉路透她不清楚此事，希拉里的发言人则未对置评要求做出立即回应。（完）

编译：王琛 发稿：程芳

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