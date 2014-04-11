希拉里险遭鞋击 躲开后谈笑风生

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Dan Whitcomb
路透4月10日 - 美国特勤局发言人George Ogilvie称，美国前国务卿希拉里·克林顿周四在拉斯维加斯一家酒店里演讲时遭一名女子掷鞋，不过希拉里闪躲成功，并继续演讲。
Ogilvie称，当时希拉里正在Mandalay Bay酒店发表演讲，掷鞋女子不是受邀嘉宾，而且在掷鞋发生前就已被特勤局的特工和酒店保安盯上。
“当特工和酒店保安向她靠近时，这名女子将鞋掷了出去，她立刻被特勤局特工和酒店保安拘捕，”Ogilvie说。
KTNV-TV播出的画面显示，希拉里在演讲台上缩身躲过了掷向她的物体。
《拉斯维加斯评论报》报导称，希拉里躲开后继续对参加金属回收会议的约1,000人发表演讲，她还开起了玩笑：“有人向我扔东西吗？这是太阳马戏团的表演吗？”
希拉里说：“我的天，我居然不知道固体废物管理是如此有争议性。”
酒店发言人告诉路透她不清楚此事，希拉里的发言人则未对置评要求做出立即回应。（完）
编译：王琛 发稿：程芳
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
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