美国务院称希拉里拟于下周恢复工作

南非执政党非国大支持总统祖马 拒绝敦促其辞职的呼吁
路透约翰内斯堡4月5日 - 在两个主要盟友呼吁总统祖马辞职后，南非执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)“紧密团结”起来支持祖马。之前南非内阁改组，引发标准普尔将该国债信评等调降至垃圾级。
路透华盛顿1月3日 - 美国国务院周四称，美国国务卿希拉里因血栓入院治疗后现已回家休息，并计划于下周恢复工作。
现年65岁的希拉里上月身体连出状况，先后遭受了肠胃病毒感染、脑震荡和血栓疾病的侵袭。在纽约Presbyterian医院接受了连续几天的血液稀释治疗后，希拉里已于周三出院。
医生曾表示，他们预计希拉里能获得全面恢复。
“她目前在家休息。她期待重回工作岗位，并很想在下周就恢复工作，”国务院发言人纽兰在例行记者会上说。
美国国务院曾称，希拉里通过助手和接受备忘录的方式一直在坚持工作。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。
路透北京4月5日 - 中国周三称，看不出朝鲜最新发射导弹与“习特会”有关联。中国国家主席习近平和美国总统特朗普本周稍晚将举行会晤。