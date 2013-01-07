美国务院称希拉里将于周一恢复工作

美国联合航空因强拖乘客下机事件 面临排山倒海压力
路透4月11日 - 美国联合航空公司及其执行长周二面临排山倒海而来的压力，该公司因机位超卖，周日强拖一名乘客下飞机好让四名员工可以搭机，此举引发全球哗然。
路透华盛顿1月6日 - 美国国务院周日称，国务卿希拉里将于周一恢复工作。希拉里此前因血栓住院治疗，五天前出院。
周一上午9:15（1415 GMT），希拉里将与助理国务卿召开闭门会议，从而启动包括近12场会议在内的一周日程安排，当中有三场将在白宫召开的会议。
因右耳后方血管出现血栓，希拉里在纽约Presbyterian医院接受了连续几天的治疗，已于上周三出院，之后一直在位于纽约的家中休息。
现年65岁的希拉里上月身体连出状况，先后遭受了肠胃病毒感染和脑震荡。
美国国务院称，希拉里本周在白宫的首个会议将于周二召开，届时参加会议的还有美国国防部长帕内塔（Leon Panetta）和国家安全顾问多尼伦（Tom Donilon）。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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