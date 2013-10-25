索罗斯支持希拉里竞选美国总统

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月24日（记者Gabriel Debenedetti） - “金融大鳄”索罗斯（George Soros）周四宣称支持推动美国前国务卿希拉里角逐2016年总统大选。
索罗斯承诺向为希拉里竞选造势的独立团体“Ready For Hillary”捐款2.5万美元。外界普遍认为，若希拉里决定参选，将是民主党总统候选人的热门人选。
索罗斯的发言人瓦尚（Michael Vachon）称：“索罗斯支持‘Ready for Hillary’，是秉持了他长期对基层组织力量的信心。”
希拉里的支持者希望她能赢得党内初选，索罗斯的支持颇具象征意义。
2004年总统大选中，索罗斯是民主党的捐款大户，捐款金额估计达2,750万美元。他在2008年也为奥巴马竞选团队捐助相当可观的金额，2008年希拉里在党内初选中输给了奥巴马。
而在去年的总统大选中，索罗斯则基本持观望态度，对新的选举法表示抵触，新的选举法允许“超级政治行动委员会”（Super PAC）和非营利组织不受限制地接受捐款。
希拉里已表示考虑再次竞选总统，但称可能要到明年才能做出决定。（完）
编译：王琛 发稿：朱淑珍
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。