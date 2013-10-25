索罗斯支持希拉里竞选美国总统

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿10月24日（记者Gabriel Debenedetti） - “金融大鳄”索罗斯（George Soros）周四宣称支持推动美国前国务卿希拉里角逐2016年总统大选。

索罗斯承诺向为希拉里竞选造势的独立团体“Ready For Hillary”捐款2.5万美元。外界普遍认为，若希拉里决定参选，将是民主党总统候选人的热门人选。

索罗斯的发言人瓦尚（Michael Vachon）称：“索罗斯支持‘Ready for Hillary’，是秉持了他长期对基层组织力量的信心。”

希拉里的支持者希望她能赢得党内初选，索罗斯的支持颇具象征意义。

2004年总统大选中，索罗斯是民主党的捐款大户，捐款金额估计达2,750万美元。他在2008年也为奥巴马竞选团队捐助相当可观的金额，2008年希拉里在党内初选中输给了奥巴马。

而在去年的总统大选中，索罗斯则基本持观望态度，对新的选举法表示抵触，新的选举法允许“超级政治行动委员会”（Super PAC）和非营利组织不受限制地接受捐款。

希拉里已表示考虑再次竞选总统，但称可能要到明年才能做出决定。（完）