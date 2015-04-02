明年美国总统大选前民主党内上演女将“交锋”

路透华盛顿4月2日 （记者 Amanda Becker/Jeff Mason） - 美国民主党内对2016年总统大选候选人的角逐正在演变成两名女性的观点之争：一边是尚未宣布参选计划的希拉里，另一边是坚称不会参选的伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）。

希拉里预计将于本月稍晚些时候公布参选计划，而参议员沃伦本周重申不会寻求民主党总统候选人提名。沃伦因对华尔街的猛烈抨击而知名。

但沃伦和她的支持者们已承诺，若希拉里成为民主党总统候选人，将确保民粹主义经济观念成为希拉里竞选议程的重要部分。

沃伦的支持者们已分散赶赴先期举行投票的爱荷华州和新罕布什尔州，力促希拉里转向经济民粹主义，远离前总统克林顿的亲商政策。

活动人士向路透表示，计划在市政厅和集会上公开请求希拉里采纳分解大型银行以及扩大社会保障退休计划等政策。

沃伦周三在微软全国广播公司（MSNBC）上向希拉里以及任何其他候选人施压，要求他们应对减轻学生贷款负担和加强华尔街监管等问题。

“我将向所有人施压。我看起来不像要施压的样子吗？”沃伦说道。沃伦对大型企业的强烈批评令她深受民主党左翼的喜爱。

但这样的言论却惹恼了希拉里的支持者。他们对希拉里需要遵循沃伦的讯息才能证明自己的民粹主义感到恼火。

担任希拉里2008年总统竞选政策顾问的Neera Tanden称，希拉里开始争取经济公平的行动“远早于”沃伦。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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