明年美国总统大选前民主党内上演女将“交锋”

中国反腐：原全国政协副主席苏荣因受贿等罪被判处无期徒刑--新华社
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月2日 - 美国民主党内对2016年总统大选候选人的角逐正在演变成两名女性的观点之争：一边是尚未宣布参选计划的希拉里，另一边是坚称不会参选的伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）。
希拉里预计将于本月稍晚些时候公布参选计划，而参议员沃伦本周重申不会寻求民主党总统候选人提名。沃伦因对华尔街的猛烈抨击而知名。
但沃伦和她的支持者们已承诺，若希拉里成为民主党总统候选人，将确保民粹主义经济观念成为希拉里竞选议程的重要部分。
沃伦的支持者们已分散赶赴先期举行投票的爱荷华州和新罕布什尔州，力促希拉里转向经济民粹主义，远离前总统克林顿的亲商政策。
活动人士向路透表示，计划在市政厅和集会上公开请求希拉里采纳分解大型银行以及扩大社会保障退休计划等政策。
沃伦周三在微软全国广播公司（MSNBC）上向希拉里以及任何其他候选人施压，要求他们应对减轻学生贷款负担和加强华尔街监管等问题。
“我将向所有人施压。我看起来不像要施压的样子吗？”沃伦说道。沃伦对大型企业的强烈批评令她深受民主党左翼的喜爱。
但这样的言论却惹恼了希拉里的支持者。他们对希拉里需要遵循沃伦的讯息才能证明自己的民粹主义感到恼火。
担任希拉里2008年总统竞选政策顾问的Neera Tanden称，希拉里开始争取经济公平的行动“远早于”沃伦。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)