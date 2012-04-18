美国五所名校将提供可互动免费在线课程

路透4月18日电（记者 Stephanie Simon）---互动教育平台Coursera的两位创始人周三宣布，五所美国名校将通过该全新平台向全球学生提供免费在线课程。

这两位创始人Daphne Koller和Andrew Ng都是斯坦福大学计算机科学教授，他们宣布从硅谷两家风险投资企业获得1,600万美元融资。

在接下来一年中，Coursera将通过网站coursera.org提供几十门大学课程，涵盖希腊神话、神经学、微积分和当代美国诗歌等。课程由斯坦福大学、普林斯顿大学、加州大学伯克利分校、宾夕法尼亚大学和密歇根大学提供。

Coursera意在使高等教育更易获取、更易负担。很多类似的项目只是将整个课程简单放在网上，没有互动环节。还有人试图通过类似项目从零开始创立全新的大学。

两位创始人称，Coursera将与其他平台不同，名校的教授将以学校名义任教，并且会使他们最受欢迎的课程适应于网络，在视频课程中加入作业和考试，回答网络论坛里学生的问题，甚至可能通过视频会议办公。

多选和简答题将由电脑计分。Coursera将很快推出评估论文和算法等更复杂工作的系统。

学生将无法得到学位，Coursera可能有偿提供“结业证书”或成绩报告单。一位发言人称，该公司还可能通过帮助雇主与在某个领域显示出才能的学生建立联系而获利。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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