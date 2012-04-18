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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 19日 星期四 07:58 BJT

美国五所名校将提供可互动免费在线课程

互动教育平台Coursera的两位创始人周三宣布，五所美国名校--斯坦福大学、普林斯顿大学、加州大学伯克利分校、宾夕法尼亚大学和密歇根大学将通过该全新平台向全球学生提供几十门免费在线课程。学生将无法得到学位，Coursera可能有偿提供“结业证书”或成绩报告单。路透

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