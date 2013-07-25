斯坦福大学登顶福布斯顶级大学排行榜首

路透纽约7月24日 - 在《福布斯》周三公布的美国顶级大学年度排名中，来自加州的多家院校排名优于东海岸大学，其中斯坦福大学和波莫纳学院(Pomona College)位列第一、二位。

位于加州北部硅谷的斯坦福大学从去年的第三位跳升至第一位，因其在学生保留率和毕业生就业起薪方面成绩不菲。斯坦福大学目前拥有学生19,945人，学生一年的费用约为58,846美元。

规模较小的波莫纳学院排在第二位。该校拥有学生1,586人，学生一年的费用约为57,041美元。位于洛杉矶以东50公里的这所学院只提供本科生教育。

福布斯周三在一篇同时刊发的文章中称：“在福布斯推出该名单的六年中，这是第一次排名榜单前两位的院校均位于太平洋海岸。”(名单详见：www.forbes.com/top-colleges)

位于新泽西州的普林斯顿大学从去年的第一位滑落至第三位，耶鲁大学和哥伦比亚大学随后分列第四和第五位。

前五所大学的学生费用从54,789美元(普林斯顿大学)到61,640美元(哥伦比亚大学)不等。

根据大学负担和回报中心(Center for College Affordability andProductivity)的计算，基于学生的满意度、学生毕业后的社会和经济地位、学生的负债、毕业率和全国性竞争获奖情况等，福布斯对650家美国大学和学院进行排名。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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