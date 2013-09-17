美科罗拉多州持续洪灾已致七人死亡

中国贸易商接到官方指令 要求退回朝鲜煤炭--消息
路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
路透丹佛9月16日（记者 Keith Coffman） - 美国科罗拉多州遭遇持续一周的罕见暴雨天气，已造成七人死亡、至少1,500所房屋被毁，直升机周一恢复在灾区的搜救行动。
当地警长办公室称，位于拉里默尔县（Larimer）和博尔德县（Boulder）偏远山麓和峡谷地区的社区是疏散重点，由于道路及桥梁被冲毁，通讯中断，当地仍有1,000名居民被困。
早间十分，当地依然下着毛毛细雨，能见度很低，国民警卫队的直升机下午才得以升空继续空中紧急救援行动，协助地面救援队搜救被困的民众。
这场暴雨从上周一就开始下起，上述两县是最早遭遇洪水袭击的地区。
科罗拉多州应急管理办公室发布的声明称有七人死亡。死亡人数较周末时的五人又有增多，具体死亡情况目前尚不得而知。
拉里默尔县警长发言人Jennifer Hillmann称，根据该县初步评估，仅该县预计就有1,500所房屋被毁，另有4,500所房屋遭破坏。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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