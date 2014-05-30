独家：网络风险空前 美国企业延揽技术专家任高层

路透纽约5月30日（记者 Nadia Damouni） - 美国一些最大型企业正考虑招聘网络安全专家担任高层，并考虑董事会内纳入技术专家，这表明美国企业越来越担心黑客威胁。

知情人士称，摩根大通(JPM.N)、百事可乐(PEP.N)、Cardinal Health(CAH.N)、Deere(DE.N)和美国联合服务汽车协会（USAA）等500强企业正招聘首席信息安全官（CISO）以及其他安全职位，以巩固网络防御能力。

咨询师和企业高管称，CISO通常向首席信息官（CIO）汇报，但现在一些公司招聘时考虑让CISO直接向执行长和董事会汇报。

继去年传出零售商Target(TGT.N)遭网络攻击等一系列类似事件后，企业期望CISO不仅懂技术，还要懂得公司的业务和风险管理。

许多企业希望招聘具有军队或国防背景的安全高管，因此具有所需专业技能的候选人可以要求更高的薪资。

罗盛咨询（RussellReynolds Associates）高管康敏斯（Matt Comyns）称，大型企业现在招聘CISO，通常薪资介于50万-70万美元。他补充道，在一些股票奖励慷慨的科技公司，CISO的待遇最高可能达到200万美元。

康敏斯指出，与此形成鲜明对比的是，一些已在企业工作了五年或更久的CISO，现在的薪资不过20万-30万美元。

安全专家过去常常批评美国企业低估网络风险，未充分保护公司电脑网络免受攻击。

在企业纷纷招聘CISO的同时，许多公司的董事会也寻求懂技术的成员加入，以便董事会更好地了解网络风险。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。