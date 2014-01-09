美国经济：美联储主席贝南克乐观评估美国经济前景

路透华盛顿1月9日 - 据多位美国议员透露，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克周四向多位民主党参议员表达了对美国经济前景的乐观观点，但他警告称未来在应对长期预算赤字和医疗保险成本问题时将面临“艰难的决定”。

据特拉华州参议员Thomas Carper透露，贝南克在与几位参议员的一次私人午餐聚会上称，削减联邦预算赤字以及美国能源地位提高均对美国经济体质改善“有积极的”作用。贝南克将于1月31日卸任。

Carper补充说，贝南克还指出，“未来几年将更加令人鼓舞，但我们不能忘记那些长期挑战，它们涉及到与医保相关的计划。”