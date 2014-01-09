美国经济：美联储主席贝南克乐观评估美国经济前景

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透华盛顿1月9日 - 据多位美国议员透露，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克周四向多位民主党参议员表达了对美国经济前景的乐观观点，但他警告称未来在应对长期预算赤字和医疗保险成本问题时将面临“艰难的决定”。
据特拉华州参议员Thomas Carper透露，贝南克在与几位参议员的一次私人午餐聚会上称，削减联邦预算赤字以及美国能源地位提高均对美国经济体质改善“有积极的”作用。贝南克将于1月31日卸任。
Carper补充说，贝南克还指出，“未来几年将更加令人鼓舞，但我们不能忘记那些长期挑战，它们涉及到与医保相关的计划。”
贝南克离开时没有同记者讲话。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选