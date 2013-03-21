人民币汇率：美国议员再提议案，就汇率问题向中国施压

路透华盛顿3月20日 - 美国一些民主党与共和党议员周三开始新的努力，希望能推动国会通过立法，施压中国改变其汇率政策。他们的前几次努力均以失败告终。

这份立法提案获得101位议员联署，内容与2010年众议院通过的和2011年参议院通过的议案相似，前两个议案未能获得国会最终批准。

美国众议院筹款委员会民主党议员莱文(Sandy Levin)与民主党议员Tim Ryan及共和党议员Tim Murphy和Mo Brooks共同提出了这份汇率议案。

“我们的贸易伙伴操纵汇率的时间已经太长，美国工人已透过工作机会流失和薪资降低感受到了这种行为带来的冲击，”莱文说。

该议案得到了美国劳工组织和纺织、钢铁与其他制造业者的支持。这些行业均在与中国进口商品争夺美国市场。

不过美中贸易全国委员会(USCBC)等一些企业组织反对这一提案，担心这将使两国间的贸易关系恶化。

提案将允许美国企业逐一针对中国商品提出征收反补贴税申请，以抵消中国产品享有的汇率优势。

许多美国议员还认为，日本正在不公平地压低日圆汇率，以帮助该国通过刺激出口来摆脱几十年来的经济低迷局面。

在周二举行的参议院财务委员会听证会上，代理美国贸易代表马兰提斯(Demetrios Marantis)没有表明立场，但称政府正在研究把汇率问题纳入亚太贸易谈判的利弊。(完)