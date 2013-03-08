美国参议院批准布伦南出任中情局局长

路透华盛顿3月7日 - 美国参议院周四批准约翰·布伦南（John Brennan）出任中央情报局（CIA）局长。

参议院克服了共和党参议员兰德·保罗（Rand Paul）试图推迟投票的努力，以63票赞成34票反对的结果通过了布伦南出任CIA局长的提名。

奥巴马政府不愿宣布在美国本土“定点清除”美国公民属于违宪做法，令保罗颇为恼火，他周三在参议院发表了近13个小时的演讲。

司法部长霍尔德（Eric Holder）周四对政府的相关政策进行了澄清，表示奥巴马不会利用总统职权下令无人机在美国本土击毙“不参与战斗的”美国公民。

保罗长达13个小时的讲话，是参议院对布伦南提名的艰难确认过程中遇到的最新波折。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。