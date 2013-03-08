美国参议院批准布伦南出任中情局局长

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透华盛顿3月7日 - 美国参议院周四批准约翰·布伦南（John Brennan）出任中央情报局（CIA）局长。
参议院克服了共和党参议员兰德·保罗（Rand Paul）试图推迟投票的努力，以63票赞成34票反对的结果通过了布伦南出任CIA局长的提名。
奥巴马政府不愿宣布在美国本土“定点清除”美国公民属于违宪做法，令保罗颇为恼火，他周三在参议院发表了近13个小时的演讲。
司法部长霍尔德（Eric Holder）周四对政府的相关政策进行了澄清，表示奥巴马不会利用总统职权下令无人机在美国本土击毙“不参与战斗的”美国公民。
保罗长达13个小时的讲话，是参议院对布伦南提名的艰难确认过程中遇到的最新波折。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。