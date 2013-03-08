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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 8日 星期五 15:54 BJT

美国参议院批准布伦南出任中情局局长

美国参议院周四批准约翰·布伦南（John Brennan）出任中央情报局（CIA）局长。参议院克服了共和党参议员兰德·保罗（Rand Paul）以13个小时演讲试图推迟投票的努力，以63票赞成34票反对的结果通过了布伦南出任CIA局长的提名。路透
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