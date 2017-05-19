美国财长努钦表态 不支持分拆投行和商业银行

路透华盛顿5月18日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周四对国会议员表示，特朗普政府不支持将投行与商业银行分开。

特朗普政府此前曾表示，支持部分恢复格拉斯-斯蒂格尔法案(Glass-Steagall Act)，该法案在投资银行和商业银行之间设立了防火墙。但努钦在参议院金融委员会明确表态，该愿景中并不包括分拆同时从事这两项业务的大型银行。

他表示，“我们不支持将投资银行与银行业分拆。我们认为这将对金融市场和经济造成严重问题。”

白宫国家经济委员会主任柯恩也在4月与参议员的私下会晤中表示，对部分恢复该法案持开放态度。努钦本人在1月参议院对他的提名确认听证会上称，他支持该法案的修改版本。

但努钦周四强调，他所支持的修改后法案不包括会导致华尔街一些大银行被分拆的防火墙。

“我们认为该法案的部分内容是可取的。我们从来没有说过支持把商业银行和投资银行完全分拆，”他表示。“我从未说过，我们支持分拆这些银行。”(完)