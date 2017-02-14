美国参议院预计将投票通过努钦的财长提名

路透华盛顿2月13日 - 美国参议院预计将投票通过前银行家努钦(Steven Mnuchin)的财长提名，他是特朗普政府在税改、金融监管和对外经济政策方面的重要人物。

努钦出身高盛，他也是八年以来首位有华尔街背景的财政部长。金融危机爆发后华尔街在华府最高决策圈失宠。

民主党料将对他的提名投反对票。但没有共和党人士提出反对，按两党参议院席位划分，努钦的财长提名应会以52比48的投票结果获得通过。参议院投票将在0000GMT左右举行。

国会议员、游说团体和企业组织都在等待努钦上任后如何填补政策空白，如税改以及处理与中国、墨西哥和其他贸易伙伴之间的经济合作关系，这些国家对特朗普的“美国优先”贸易战略感到忧虑。

努钦上任后就将面临3月15日美国政府债务上限到期的挑战，这将引发新一轮的违约风险；此外还有3月17日举行的20国集团(G20)财长会议，他将面临有关特朗普增加贸易保护的严厉提问。(完)