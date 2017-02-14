美国参议院预计将投票通过努钦的财长提名

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透华盛顿2月13日 - 美国参议院预计将投票通过前银行家努钦(Steven Mnuchin)的财长提名，他是特朗普政府在税改、金融监管和对外经济政策方面的重要人物。
努钦出身高盛，他也是八年以来首位有华尔街背景的财政部长。金融危机爆发后华尔街在华府最高决策圈失宠。
民主党料将对他的提名投反对票。但没有共和党人士提出反对，按两党参议院席位划分，努钦的财长提名应会以52比48的投票结果获得通过。参议院投票将在0000GMT左右举行。
国会议员、游说团体和企业组织都在等待努钦上任后如何填补政策空白，如税改以及处理与中国、墨西哥和其他贸易伙伴之间的经济合作关系，这些国家对特朗普的“美国优先”贸易战略感到忧虑。
努钦上任后就将面临3月15日美国政府债务上限到期的挑战，这将引发新一轮的违约风险；此外还有3月17日举行的20国集团(G20)财长会议，他将面临有关特朗普增加贸易保护的严厉提问。(完)
(翻译 张荻；审校 徐文焰)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)