美议员称内塔尼亚胡在美国会演讲会伤及伊朗核谈判

代表韩国大型财团的企业协会称将与新总统一道创造就业
路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”
路透费城1月28日 - 美国众议院民主党资深议员佩洛西（Nancy Pelosi）周三称，以色列总理内塔尼亚胡三月在美国国会的演讲，会令美国斡旋同伊朗就其核问题达成协议的努力受到破坏。
“就给外交一个机会而言，这样的演讲会发出错误信息，”佩洛西在一个新闻发布会上说。
但佩洛西并未要求众议院议长博纳（John Boehner）取消对内塔尼亚胡的邀请。
本月早些时候，博纳邀请内塔尼亚胡在美国参众两院的一个联合会议上发表演讲，演讲日期定在3月3日。而以色列将在3月17日举行大选。
博纳在没有与白宫协商的情况下发出了邀请，他本人已就其这一意外举动进行了辩护。
佩洛西的发言人称，佩洛西周三同内塔尼亚胡通过电话，但他没有透露进一步细节。
“我们邀请（内塔尼亚胡）是很大荣幸。但在未与国会领袖及白宫协商的情况下向即将举行大选的国家发出（这样的）邀请，是不妥当的，”佩洛西称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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