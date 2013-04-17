美国在截获的参议员信件中发现致命蓖麻毒素

路透华盛顿4月16日(记者 Patricia Zengerle) - 美国当局周二截获一封寄给密西西比州参议员罗杰·威克(Roger Wicker)的信函。初步检测显示，信函含有致命的蓖麻毒素。美国国会警察、联邦调查局以及其他机构已对此展开调查。

国会警方周二夜间表示，信函已被送往一家实验室进行进一步分析。

参议院纠仪长（sergeant at arms）盖纳尔（Terrance Gainer）早些时候曾对参议员表示，这封信的邮戳来自田纳西州孟菲斯市，但没有寄信人地址。

盖纳尔最先在一封声明中称，信函被检测出蓖麻毒素呈阳性。蓖麻毒素存在于蓖麻子中，只要极小的剂量便可致人死亡。

警方随后发布声明称，这仅为“初步”检测结果，并“暗示”在信函中发现蓖麻毒素。

声明称，这封信是在一个处理邮件的地方被截获的，随后被隔离。

盖纳尔在其手写声明中称：“参议院工作人员应在处理邮件时对所有邮件保持警惕。”

蓖麻毒素检测的前一天，波士顿马拉松赛发生爆炸，造成3人死亡，176人受伤。

民主党参议员理查德·德宾(Richard Durbin)表示：“我不知道这是否是个巧合。现在下结论还为时尚早。我们对波士顿爆炸案了解得还不够。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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