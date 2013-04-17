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货币新闻 | 2013年 4月 17日 星期三 08:38 BJT

美国情势：参议院邮件处理部门关闭，调查含蓖麻毒素邮件

路透华盛顿4月17日 - 美国参议院警卫周二称，邮件处理部门收到的邮件蓖麻毒素测试结果呈阳性，该部门在未来两三天内将关闭。(完)

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