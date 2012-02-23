美国议员收到生化攻击恐吓信件

路透华盛顿2月22日电---美国国会数名议员日前接到生化攻击恐吓信件，信封内还包含可疑粉末，不过这些粉末稍後被证实对人无害。执法官员周三警告，更多此类信件可能还在邮寄途中。

一名执法部门消息人士称，《纽约时报》及《斯图尔特每日秀》(The Daily Show with Jon Stewart)等多家媒体机构与电视节目，均收到邮戳显示来自俄勒冈州的信件，信件警告称有人向美国全部100名参议员在华盛顿或各地的办公室邮寄了信件，其中10封包含致命病菌。

共和党人及众议院议长博纳（John Boehner）的一名助手称，博纳在他家乡俄亥俄州的一处办公室收到一封含有粉末物质的信件，不过该粉末无害。

身为美国国会最高执法官的参议院纠仪长盖纳尔（Terrance Gainer）表示，还有两名议员在他们家乡的办公室也收到装有粉末的信件。他在声明中称，检测发现这些粉末无害。但他未具体说明是哪两位参议员。

盖纳尔在发给参议院成员题为“急告：可疑信件预警”的通知中称，这些信件的发送人“已暗示含有粉状物质的信件将被送达更多参议员的办公室，其中一些可能包含真正有害的物质”。

他警告称，对来自波特兰和俄勒冈州的信件，要尤为注意。

FBI发言人艾伦（Chris Allen）在华盛顿称：“FBI已了解这一情况，正采取相应对策。迄今为止，所有此类信件都未包含有害物质。”他表示。FBI正与其他执法机构合作，已确定这些信件的发送是否相互关联。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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