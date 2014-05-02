美国3月消费者支出增速创逾四年半来最大

2014年2月12日在乔治亚州拍到的图片。 REUTERS/Tami Chappell

* 3月消费者支出增加0.9%

* 支出增幅创2009年8月来最大

* 4月全国工厂活动加速上升

* 一周初请失业金人数增加，但趋势改善

路透华盛顿5月1日 - 美国3月消费者支出创逾四年半来最大增幅，4月工厂活动加速，巩固了经济重获动能的看法。

在历经极寒和具破坏性的寒冬后，第一季经济增长陷于停滞，不过截至目前的数据均指向第二季经济将强劲反弹。

“我们看到的第一季经济疲弱表现并不具有指向性。经济基本面仍非常不错，经济仍具有动能，”PNC金融服务集团资深经济分析师GusFaucher说道。

商务部公布，3月消费者支出增加0.9%，2月上升0.5%。3月增速为2009年8月最大，远超分析师预期的增长0.6%。

消费者支出占到美国经济活动的三分之二强。经通胀调整后，3月增幅为0.7%，2月为增长0.4%。

这也是2009年8月以来最大增幅，使得消费者支出在进入第二季之际处于强劲上升轨道。

在六大汽车业者当中，克莱斯勒、丰田汽车(7203.T)、日产汽车(7201.T)等四家业者周五发布销售同比上扬的数据，透露出消费者支出增加的端倪。

“在第二季到来之际，数据的力道相当强劲，巩固我们对第二季经济成长率将达3.5%甚或更佳的预期，”道明证明驻纽约分析师MillanMulraine表示。

美国供应管理协会(ISM)发布，4月制造业指数升至54.9，3月为53.7。

目前制造业活动已连续三个月加速成长，4月增长主要是受就业、出口订单及库存增加所推动。然而，新订单持平。

到目前为止出炉的就业和工业生产等数据表明，经济在经历过艰难的第一季后仍保存了增长动力，从而为第二季加快成长打下了基础。

美国经济第一季成长环比年率仅为0.1%。然而经济学家和美联储官员把经济减速归因于严冬的影响。企业放慢补充库存的步伐也压制了经济增长，不过这可能只是暂时性的影响因素。

但在商务部发布报告，显示3月建筑支出反弹幅度意外小于预期后，第一季经济成长也有可能被下修，显示经济陷入萎缩。

PCE指数/联邦基金利率目标图表：link.reuters.com/qec92t

美国制造业PMI与新订单关系，以及PMI与制造业就业关系图表：link.reuters.com/vef94t

美国初请失业金数据图表：link.reuters.com/xew34t

美国建筑支出图表：link.reuters.com/xef94t

**初请失业金人数大幅波动**

虽然劳工部公布的另一份报告显示，美国上周初请失业金人数意外大增，但总体趋势仍表明就业市场环境改善。

上周经季节调整后的初请失业金人数增加1.4万人，达到34.4万。分析师原先预期为降至31.9万人。初请失业金人数四周均值仅增加3,000人至32万人。

每年这个时期的初请失业金人数都会出现大幅波动，因为受到复活节和逾越节假期日期变动的影响，而且学校放春假也让统计部门针对季节性波动进行调整变得困难。

“就业市场整体状况没有很大的改变，我们预计4月非农就业报告也将表现强劲，”法国巴黎银行分析师BricklinDwyer表示。

路透调查显示，预计周五政府料公布，上月非农就业岗位增加21万个，3月为上升19.2万。失业率料下降0.1个百分点至6.6%。

3月消费者支出因商品购买增加1.4%而受到提振，耐久财(耐用品)支出上升2.7%，为2010年3月以来最大增幅。服务业支出也稳增0.7%，反映出公用事业和医疗保健方面的服务需求增长。

3月个人所得增加0.5%，为2013年8月以来最大增幅，2月增长0.4%。

政府医疗保健补贴继续支撑个人所得。由于支出增长的速度超过收入，储蓄率触及14个月低点。

尽管消费者支出上升，通胀率仍然温和。3月个人消费支出(PCE)物价指数同比升0.2%，2月为上升0.1%。与上年同期相比，3月和2月PCE物价指数升幅分别为1.1%和0.9%。

扣除食品和能源的核心PCE物价指数较前月涨0.2%，2月涨0.1%，较上年同期分别上涨1.2%和1.1%。

两项物价指标均低于美联储2%的通胀目标，因此联储仍有一段时期内维持指标利率在近零水准的余地。美联储计划今年稍晚结束购债计划，但预计在2015年某个时候之前不会调整利率。(完)

(编译/审校 孙茉莉/龚芳/徐文焰/郑茵/戴素萍)

路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。