美国消费者以更乐观心态迎接新年 但10月房价上涨减速

2013年11月29日在纽约拍到的购物者。 REUTERS/Lucas Jackson

* 消费者以乐观心态迎接2014年

* 10月房屋价格较上年同期上涨13.6%，月度增幅放缓

* 美国中西部制造业活动增长放慢

路透纽约12月31日 -随着2013年尾声的临近，美国消费者信心有所改善，不少人对其未来的工作前景感到乐观；另外10月房价也继续攀升，不过增速放慢。

上述数据进一步证明了美国经济的强劲势头。经济似乎已经克服了美国政府停摆、增税和抵押贷款利率上升的不利影响。

“2013年底的状况看起来相当稳健。国内生产总值(GDP)增长改善，即便利率在美联储(缩减购债)后攀升，”PNCFinancial Services资深分析师Gus Faucher表示，并称“随着财政掣肘的减少，2014年的表现将会更好。”

美国经济谘商会发布的12月消费者信心指数升至78.1，接近国会陷入财政政策僵局并导致政府10月部分关门之前的水平。

消费者现况分项指数触及2008年4月以来最高水准；他们对未来也十分乐观，特别是对就业前景的看法。

“尽管在2013年面对诸多挑战，消费者现在仍比年初时的心态更为乐观，”经济谘商会的经济指标部门主管LynnFranco在声明中称。

另一份报告显示，美国10月标普/CASE-SHILLER20个大都会地区房价指数较上年同期上涨13.6%，为2006年2月以来最大涨幅。

但环比涨幅自9月的0.7%放缓至0.2%，表明抵押贷款利率上升已令购房活动减慢。

随着美联储削减每月购债规模，明年贷款成本料将继续增加。美联储的购债计划有助于遏制长期利率上升。

“从政策角度来看，房价反弹确实是美联储取得的一场胜利，”Wells Fargo Securities资深分析师MarkVitner称。

但明年，“楼市可能必须更多地依靠自己。2014年房价上涨步伐或许会放慢，”他还称。

不过，即便贷款成本增加，购房需求也可能继续支持住宅建设自数十年低位回升。

根据周二公布的其它报告，美国12月中西部企业活动连续第二个月放缓，表明该地区制造业活动正在降温。就业分项指数亦回落至4月以来最低。

继5月短暂萎缩后，全美制造业活动在2013年下半年强势复苏。

欲浏览美国消费者信心相关图表，请点击：(link.reuters.com/pum34t)

欲浏览美国房价相关图表，请点击：(link.reuters.com/rem34t)(完)

(编译 徐文焰/许娜；审校 王兴亚/张荻)

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