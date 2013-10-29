美国9月消费者支出上升

6月6日在美国阿肯色拍到的一家超市内的场景。 REUTERS/Rick Wilking

* 9月扣除汽车、汽油和建材的零售销售上升0.5%

* 10月消费者信心大幅下滑

* 生产者物价指数按月下跌0.1%，按年上升0.3%

* 房价同比增幅为七年来最大

路透华盛顿10月29日 -一项衡量美国消费者支出的指标在9月上升，美国人似乎在抢购苹果新款iPhone手机并踊跃购买休闲商品。然而，汽车销售下滑暗示，经济成长依然迟滞。

这种消费支出的强劲迹象或许只能短暂维持，因周二公布的其它数据显示，政府部分停运让美国家庭感到不安，10月消费者信心下滑。

由于国会尚未就预算达成一致，经济学家担心明年初很可能爆发另一场极具破坏力的争斗。

“本月稍早华盛顿政治角力所引发的不确定性可能严重打击了消费者信心，足以使消费者在关键的假日季期间不那么积极地消费，”道明证券资深经济分析师Millan Mulraine说。

商务部称，9月扣除汽车、汽油和建筑材料的零售销售增加0.5%，8月为增长0.2%。

这个所谓的核心销售数据与GDP中的消费者支出部分最为接近。路透调查分析师原本预计9月核心零售销售增加0.4%。

分析师表示，第三季消费者支出环比年率为增长1.5%左右，低于前一季的增长1.8%，也是两年来最低增速。

房价和股市上涨，汽油价格下降提振消费者支出。但即便如此，消费者信心疲弱也可能损及未来销售增长。

美国经济谘商会另一份报告显示，10月消费者信心指数降至六个月低点71.2，低于9月的80.

该调查还显示，10月家庭对就业市场的预期恶化，表明聘雇可能已经减缓。

“就业担忧确实导致支出放缓。因此，本季的消费前景不怎么好，”Naroff EconomicAdvisors首席分析师Joel Naroff说。

需求低迷令通胀保持温和。劳工部发布报告称，美国9月生产者物价指数(PPI)下跌0.1%，因批发食品价格下降抵消了能源成本上涨。

这是4月以来该指数首次下降，8月为上升0.3%。分析师原本估计9月PPI较前月上升0.2%。

美国9月PPI较上年同期升高0.3%，为2009年10月以来最小升幅。

继疲弱的雇佣、房屋销售及制造业报告之后，该数据应会让美联储暂时维持月度购债规模不变，其正努力通过维持低利率来扶助经济重回健康成长轨道。

美联储官员周二召开为期两天的会议。根据路透调查，美联储料维持每月850亿美元的购债规模直至明年3月。

“通胀正在打一个非常，非常长的盹。几乎没有什么能给物价带来明显的上行压力，”IHS GlobalInsight美国分析师Michael Montgomery表示。

但至少有一个推升物价的因素。

美国8月标普/Case-Shiller20个大都会地区房价指数经季节调整后较前月上涨0.9%，分析师预估为上涨0.6%。

该指数较上年同期上涨12.8%，上涨幅度为2006年2月以来最大。

Case-Shiller房价指数图表，请点选：link.reuters.com/vuq35s

**苹果iPhone可能提升了销售**

华尔街股市上涨，标准普尔500指数.SPX再创纪录新高.NCN，因交易商认为数据确认美联储将继续维持刺激措施。美国公债价格小幅上扬。<US/NCN>

美元指数连续第三个交易日走高。<FRX/CN>

电子产品和家用电器商店销售增长0.7%，提振了上个月的核心零售销售。

该增幅可能体现了苹果新款iPhone上市销售的影响。这些产品可能提振了非商店型零售商的收入，大多为网络销售网站，此类零售销售增长了0.4%。苹果(AAPL.O)称，9月当季其卖出了3,380万部iPhone。

美国人在购买智能手机的同时减少了购买汽车，汽车销售下降了2.2%，为去年10月来最大降幅。

这推低了整体零售销售，9月整体零售销售下滑0.1%。此为3月来首次下滑。

服装销售亦创2012年4月来最大降幅。

虽然核心零售销售暗示出消费者支出存在一些力道，但这或许不会改变对于第三季经济增速放缓的看法。

“核心零售销售的增长不足以拯救一个疲弱的季度，”摩根大通分析师Michael Feroli说。(完)