美国消费者支出和信心数据良好 支撑第一季经济增长

* 2月消费者支出较前月增长0.7%

* 经通胀因素调整后的支出增长0.3%

* 2月个人所得较前月增长1.1%

* 数据支持认为第一季经济成长增强的看法

* 3月消费者信心因就业市场前景改善而上升

路透华盛顿3月29日 - 美国2月消费者支出增加，3月消费者信心亦上升,进一步说明美国经济活动第一季在加速。去年底经济曾一度接近停滞。

周五公布的数据还显示，美国个人收入增长反弹，经济因此能更好地应对从紧的财政政策，尤其是联邦政府将全面减支850亿美元。

“美国经济目前从动能和力道来说，都处于良好状态，这是不可或缺的，因为政府减支将在年内多少会影响到经济增长，”三菱东京日联银行首席金融分析师Chris Rupkey说。

美国商务部公布，2月个人支出较前月增加0.7%，1月为增加0.

虽然个人支出增加的部分原因是汽油价格上涨，但美国民众也买入耐用品，比如汽车，而且在服务方面的支出也增加。

美国的汽油零售价格2月每加仑上涨了35美分。

经通胀调整后，2月个人支出较前月增长0.3%，与1月增幅一致。因此有分析师认为，美国第一季消费者支出有望录得2010年以来的最快增速。

“看来消费者支出实际上在第一季有所加速，没有受到年初实施的增税措施影响，”摩根大通分析师Daniel Silver说。

部分分析师上调了对美国经济第一季增速的预估。

巴克莱将美国第一季GDP增幅预估上调0.7个百分点至3.3%。Macroeconomic Advisers亦将增幅预估上调0.3个点至3.5%。

美国经济去年第四季环比成长年率终值只有0.4%。

另一份出炉的报告显示，美国普通家庭3月未受政府大幅减支的影响，而是关注就业市场稳步改善的情况。就业情况改善开始推动薪资上升。

汤森路透/密西根大学美国3月消费者信心指数终值为78.6，2月为77.

“消费者不完全相信政府对削减联邦支出可能引发经济灾难的警告，他们重新又预期就业将在年内余下时间加速增加，”消费者信心调查主管Richard Curtin说。

他们有理由持乐观态度。个人收入2月增幅达1.1%，而1月为下降3.7%。

美国个人收入12月曾大幅上升，因企业纷纷赶在今年初增税措施生效前派发股息和奖金。那多少扭曲了1月的个人收入数据。

美国金融市场周五逢复活节假期休市一天，周一将恢复交易。(完)