投资者抢进必需消费类股 不介意分析师警告估值已高

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透旧金山6月6日 - 看重稳定性和派息的投资者近期抢进必需消费类股，无视华尔街分析师警告Clorox(CLX.N)及Campbell Soup(CPB.N)等股票已估值过高。
在宏观经济疑虑充斥的环境下，日常消费品公司的股票一向被视为相对安全的押注，在过去一年表现相对突出；而资金流动数据也显示，投资者预期这种趋势会延续。
根据研究机构晨星资料显示，过去一季，包括对冲基金、退休基金及共同基金在内的Campbell Soup机构股东数量跳增92%。可口可乐机构投资者数量也激增81%。
根据ETF.com，过去两周以来，SPDR必需消费类股上市交易基金(ETF)(XLP)吸引3.33亿美元资金净流入，而SPDR非必需消费类股基金(XLY)则仅流入1.05亿美元。
尽管美国经济出现缓慢好转迹象，但部分投资者仍对动荡的全球经济感到担忧。而必需消费品企业的股息回报相对较高，例如菲利普莫里斯国际(Philip Morris)(PM.N)每年派息4%，因此这类股票仍是他们的一个主要持有对象。
据汤森路透I/B/E/S，标准普尔500指数成分股企业中的必需消费品企业2016年获利料平均增长3.7%。这好于标普500指数成分股企业整体预期的增长0.8%，但低于非必需消费品企业预期的增幅12.4%。
“我们仍然希望持有相当数量的必需(消费)品股票，”GLOBALT Investments投资经理Thomas Martin称。该公司持有Campbell、卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)(KHC.O)、雅诗兰黛(Estee Lauder)(EL.N)、沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)及烟草公司的股票。
“经济仍处在缓慢增长的轨道，”他称。
据汤森路透数据，标普必需消费品类股预期市盈率(本益比)现约为20倍，非必需消费品类股则为17倍。(完)
(编译 龚芳/王丽鑫；审校 郑茵/许娜)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。