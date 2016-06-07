投资者抢进必需消费类股 不介意分析师警告估值已高

路透旧金山6月6日 - 看重稳定性和派息的投资者近期抢进必需消费类股，无视华尔街分析师警告Clorox(CLX.N)及Campbell Soup(CPB.N)等股票已估值过高。

在宏观经济疑虑充斥的环境下，日常消费品公司的股票一向被视为相对安全的押注，在过去一年表现相对突出；而资金流动数据也显示，投资者预期这种趋势会延续。

根据研究机构晨星资料显示，过去一季，包括对冲基金、退休基金及共同基金在内的Campbell Soup机构股东数量跳增92%。可口可乐机构投资者数量也激增81%。

根据ETF.com，过去两周以来，SPDR必需消费类股上市交易基金(ETF)(XLP)吸引3.33亿美元资金净流入，而SPDR非必需消费类股基金(XLY)则仅流入1.05亿美元。

尽管美国经济出现缓慢好转迹象，但部分投资者仍对动荡的全球经济感到担忧。而必需消费品企业的股息回报相对较高，例如菲利普莫里斯国际(Philip Morris)(PM.N)每年派息4%，因此这类股票仍是他们的一个主要持有对象。

据汤森路透I/B/E/S，标准普尔500指数成分股企业中的必需消费品企业2016年获利料平均增长3.7%。这好于标普500指数成分股企业整体预期的增长0.8%，但低于非必需消费品企业预期的增幅12.4%。

“我们仍然希望持有相当数量的必需(消费)品股票，”GLOBALT Investments投资经理Thomas Martin称。该公司持有Campbell、卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)(KHC.O)、雅诗兰黛(Estee Lauder)(EL.N)、沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)及烟草公司的股票。

“经济仍处在缓慢增长的轨道，”他称。

据汤森路透数据，标普必需消费品类股预期市盈率(本益比)现约为20倍，非必需消费品类股则为17倍。(完)