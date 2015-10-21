芝加哥期市：CBOT玉米期货跳升至一周高位，跟随现货市场强势

路透芝加哥10月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三升至一周高位，谷物交易员称，跟随大豆期货升势，且现货市场走强。

现货市场交易员推高现货基差，以吸引农户将刚收割的谷物卖给加工商，而不是储存起来。

交易商表示，在指标12月玉米合约周二跌至9月11日来最低后，低吸买盘也带来支撑。

出口需求疲弱限制了涨幅，12月合约在40日移动均线也遭遇阻力。

分析师预计，美国农业部周四早将公布，最近一周出口销售玉米45-65万吨，之前一周为59.8416万吨。

12月玉米合约 涨4美分，报3.80-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为384,911口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)