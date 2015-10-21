芝加哥期市：CBOT玉米期货跳升至一周高位，跟随现货市场强势

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥10月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三升至一周高位，谷物交易员称，跟随大豆期货升势，且现货市场走强。
现货市场交易员推高现货基差，以吸引农户将刚收割的谷物卖给加工商，而不是储存起来。
交易商表示，在指标12月玉米合约周二跌至9月11日来最低后，低吸买盘也带来支撑。
出口需求疲弱限制了涨幅，12月合约在40日移动均线也遭遇阻力。
分析师预计，美国农业部周四早将公布，最近一周出口销售玉米45-65万吨，之前一周为59.8416万吨。
12月玉米合约 涨4美分，报3.80-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为384,911口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。