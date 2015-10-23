芝加哥期市：CBOT玉米期货尾盘因现货市场强劲转升，选择权到期

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥10月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五尾盘扭转跌势，小幅收高，交易商称受到美国现货市场买盘强劲的提振。
交易商指出，交投最活跃的12月玉米期货 也被推高至3.80美元，今日为最后一个交易日的11月选择权有大量执行价在该水准。
本周近月玉米期货 升0.9%，为三周内首周上涨。
盘中稍早，美元大涨 令玉米期货承压走软。
美国玉米秋收进入最后阶段，但农户将多数收成储存以期高价。由于期货徘徊在约一个月最低水准，现货市场交易员推高现货基差，以吸引农户将刚收割的谷物卖给加工商。
美国农业部稍早公布，在过去24小时内向未具名目的地出口了13万吨美国玉米，为一个月内首次单日出口量超过10万吨。
12月玉米合约 涨1-1/2美分，报3.79-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为279,668口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。