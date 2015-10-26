芝加哥期市：CBOT玉米期货升至一周半高位，因小麦急升和美国降雨

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥10月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一跳升1%，至逾一周最高，交易商称，受助于小麦期价跳涨4%，以及降雨可能导致最后阶段的玉米秋收被推迟。
气象学家称，从周二开始美国中西部玉米种植带将迎来1-2英寸的降雨，导致玉米和大豆收割被推迟，但为软红冬麦的出苗提供有利的湿度。
农户本已将新收割的玉米入库，等待价格上涨后卖出，此次降雨可能进一步限制市场供应。期货市场的看涨价套利交易就是即期需求强劲的证据，近月12月玉米期货 较3月合约 贴水收窄至七个月来最窄水平。
农业部收盘后公布的数据显示，截至周日，美国玉米收割完成率为75%，高于分析师预计的74%，仍高于五年均值。
农业部稍早报告称，上周出口检验美国玉米41.3304万吨，低于分析师预估区间的低端。 12月玉米合约 升4-3/4分，报3.84-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为295,603口。(完)
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。