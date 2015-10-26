芝加哥期市：CBOT玉米期货升至一周半高位，因小麦急升和美国降雨

路透芝加哥10月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一跳升1%，至逾一周最高，交易商称，受助于小麦期价跳涨4%，以及降雨可能导致最后阶段的玉米秋收被推迟。

气象学家称，从周二开始美国中西部玉米种植带将迎来1-2英寸的降雨，导致玉米和大豆收割被推迟，但为软红冬麦的出苗提供有利的湿度。

农户本已将新收割的玉米入库，等待价格上涨后卖出，此次降雨可能进一步限制市场供应。期货市场的看涨价套利交易就是即期需求强劲的证据，近月12月玉米期货 较3月合约 贴水收窄至七个月来最窄水平。

农业部收盘后公布的数据显示，截至周日，美国玉米收割完成率为75%，高于分析师预计的74%，仍高于五年均值。

农业部稍早报告称，上周出口检验美国玉米41.3304万吨，低于分析师预估区间的低端。 12月玉米合约 升4-3/4分，报3.84-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为295,603口。(完)

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