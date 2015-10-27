芝加哥期市：CBOT玉米期货触及两周高位后转跌，因收割推进和出口需求不振

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥10月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下挫逾1%，稍早触及两周高位后扭转升势，交易商称因美国收割推进和出口需求不振带来压力。
昨日玉米期货价格跟随小麦期货大涨的走势，投资人密切关注的小麦－玉米价差达到小麦溢价每蒲式耳1.28美元，为10月14日来最高。
本周美国中西部种植带降雨令玉米收割的最后阶段延后，但供应增加继续压制期价。南美和黑海地区价格更低的玉米主导了出口市场。 12月玉米合约 跌4-1/2分，报3.80美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为359,077口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。