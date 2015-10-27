芝加哥期市：CBOT玉米期货触及两周高位后转跌，因收割推进和出口需求不振

路透芝加哥10月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下挫逾1%，稍早触及两周高位后扭转升势，交易商称因美国收割推进和出口需求不振带来压力。

昨日玉米期货价格跟随小麦期货大涨的走势，投资人密切关注的小麦－玉米价差达到小麦溢价每蒲式耳1.28美元，为10月14日来最高。

本周美国中西部种植带降雨令玉米收割的最后阶段延后，但供应增加继续压制期价。南美和黑海地区价格更低的玉米主导了出口市场。 12月玉米合约 跌4-1/2分，报3.80美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为359,077口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)