芝加哥期市：玉米期货从高位回落，因技术性卖盘和预计单产提高

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透芝加哥11月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收盘持平，在稍早小涨后回吐涨幅，交易商称，受迫于技术性卖盘，以及随着收割接近尾声，预期美国单产提高。
分析师预计，在下周发布的美国农业部月度供需报告中，政府可能提高美国玉米产量的预期。
美国农业部本周早些时候称，截至上周日，玉米收割完成85%。但农户惜售，因预计价格稍晚将上涨。供应有限持续限制玉米期货的跌幅，交投最活跃的12月玉米期货 仍在过去几周的交易区间内交易。
中国国有媒体报道，中国政府第一次提议让一些土地休耕，以缓解水资源和土地资源枯竭的压力，目前中国的粮食库存接近历史高位。
12月玉米合约 收报3.80-1/2美元，与周二持平。
今日CBOT玉米期货成交量预计为423,248口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)