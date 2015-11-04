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市场报道 | 2015年 11月 5日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：玉米期货从高位回落，因技术性卖盘和预计单产提高

路透芝加哥11月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收盘持平，在稍早小涨后回吐涨幅，交易商称，受迫于技术性卖盘，以及随着收割接近尾声，预期美国单产提高。

分析师预计，在下周发布的美国农业部月度供需报告中，政府可能提高美国玉米产量的预期。

美国农业部本周早些时候称，截至上周日，玉米收割完成85%。但农户惜售，因预计价格稍晚将上涨。供应有限持续限制玉米期货的跌幅，交投最活跃的12月玉米期货 仍在过去几周的交易区间内交易。

中国国有媒体报道，中国政府第一次提议让一些土地休耕，以缓解水资源和土地资源枯竭的压力，目前中国的粮食库存接近历史高位。

12月玉米合约 收报3.80-1/2美元，与周二持平。

今日CBOT玉米期货成交量预计为423,248口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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