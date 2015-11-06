芝加哥期市：CBOT玉米期货受美元走强拖累跌至两周低位，市场关注下周报告

路透芝加哥11月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五连续第二个交易日下跌，交易商称，因美元兑一篮子货币 升至八个月高位，这令美国作物在全球市场更贵。

投资者还在下周二美国农业部发布月度供需报告前轧平头寸，预计美国政府将提高玉米产量和结转库存预估。

交投最活跃的12月合约 跌至每蒲式耳3.70美元的约两个月低位，随后缩小跌幅，收盘跌1-1/2美分，报3.73美元。玉米本周跌幅达2.4%，是自9月中以来的最差周表现。

玉米价格突破最近两周左右的窄幅交易区间，美元急升也施压于小麦和原油等其他商品。美元因美国就业数据强于预期而上涨。

美国玉米收割接近尾声，墨西哥湾区的供应比南美运来的玉米贵。尽管供应充足，强劲的国内需求和农户出售步伐放缓限制了玉米价格跌幅。

今日CBOT玉米期货成交量预计为695,359口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)