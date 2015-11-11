芝加哥期市：玉米期货小涨，因触及合约低位后出现低吸买盘

路透芝加哥11月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小涨，交易商称，因昨日价格跌至合约低位后投资者回补空头并逢低买入。

玉米期价陷于周二的区间内，全球库存整体充裕继续限制谷物市场的表现。

交投最活跃的CBOT-12月玉米期货 收高3-1/4美分，报每蒲式耳3.62-1/4美元，从周二触及的合约低位3.56美元反弹。

周二玉米期价骤降，延续近期的跌势，因美国农业部上调美国和全球供应预期，上调幅度超过预期。

根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的数据，周二成交量为816,276口，仅低于6月30日的845,770口。

今日CBOT玉米期货预估成交量为579,789口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静; 审校 母红)