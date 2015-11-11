芝加哥期市：玉米期货小涨，因触及合约低位后出现低吸买盘

芝加哥期市：CBOT大豆期货因获利了结收低，本周周线升2%
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥11月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小涨，交易商称，因昨日价格跌至合约低位后投资者回补空头并逢低买入。
玉米期价陷于周二的区间内，全球库存整体充裕继续限制谷物市场的表现。
交投最活跃的CBOT-12月玉米期货 收高3-1/4美分，报每蒲式耳3.62-1/4美元，从周二触及的合约低位3.56美元反弹。
周二玉米期价骤降，延续近期的跌势，因美国农业部上调美国和全球供应预期，上调幅度超过预期。
根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的数据，周二成交量为816,276口，仅低于6月30日的845,770口。
今日CBOT玉米期货预估成交量为579,789口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静; 审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。
期货市场总成交量减少1,574口，至20,774口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,292口，至259,328口。(完)