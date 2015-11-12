芝加哥期市：玉米期货微跌，因全球谷物供应充足

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥11月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四微幅下跌，市场整体交投清淡，交易商称，因全球谷物供应充足持续打压价格。
玉米价格在周三小幅上涨后今日下跌，仍在周二的大幅波动区间内交易，美国农业部月度报告中的库存预估高于预期，令玉米价格周二跌至三个月低位。
玉米稍早因美元走强承受压力，但随后美元兑一篮子货币 由升转跌，但仍守在接近七个月最高位。
美国农业部将在周五发布每周作物出口销售报告，比通常的发布时间晚了一天，因周三美国政府因假日休息。
美国能源资料协会(EIA)稍早称，上周以玉米为原料的乙醇日均产量为98万桶，是自7月以来的最高水平。
CBOT-12月玉米期货 收跌1/4美分，报每蒲式耳3.62美元。
今日CBOT玉米期货预估成交量为743,134口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。