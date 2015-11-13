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市场报道 | 2015年 11月 14日 星期六 05:46 BJT

芝加哥期市：玉米期货走低且本周录得7月来最大周跌幅，因供应充裕

路透芝加哥11月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下跌1%，交易商称，受累于全球谷物供应充裕，以及担忧美元强劲可能限制对美国谷物的需求。

玉米 周线下跌约4%，为7月以来最大周跌幅。本周的多数来自周二，当日美国农业部在月度供需报告中上调玉米产量预估，幅度超过分析师预期。

交投最活跃的12月玉米期货 仍高于周二触及的合约低位3.56美元，投资者继续将12月合约展期至3月 和7月 等远月合约。

农业部稍早称，上周出口销售玉米61.86万吨，接近分析师预估区间的高端。

交易消息人士称，民间分析机构Informa Economics上调2016年美国大豆种植面积预估，同时下调玉米种植面积预估。该公司将2016年美国玉米种植面积预估从上月的9,080万英亩下调至9,010万英亩。 　　12月玉米合约 跌3-1/4美分，报3.85-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为328,757口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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