芝加哥期市：玉米期货升至两周高位，受助于空头回补

路透芝加哥11月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一上扬1%，交易商称，在小跌后反弹，受助于技术性买盘和投资者空头回补。

上周五收盘后监管机构公布的数据显示，包括对冲基金在内的投机客增加玉米期货的空头头寸。交易商今日卖出空头头寸。

小麦期货<0#W:>上扬也扶助提振玉米期价，不过市场仍陷于相对狭窄的区间内。近月CBOT-12月玉米合约 升至11月10日以来最高。

阿根廷大选结果公布后，玉米期货稍早承压，因该国当选总统可能会撤销贸易壁垒，从而增加阿根廷的玉米、大豆和其他农产品出口。

美国农业部稍早公布，上周出口检验玉米49.4689万吨，在分析师预估区间的高端。 12月玉米合约 升4美分，报3.67-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为710,975口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静; 审校 母红)