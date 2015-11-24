芝加哥期市：玉米期货小幅走低，因供应充裕和小麦市场重挫

国际油市：油价从一周低位上涨，因国际能源署称市场供应正缓慢收紧

路透纽约1月19日 - 油价周四小幅走高，但美国原油库存增加限制了油价从一周低位反弹的幅度，此前国际能源署(IEA)称，在石油输出国组织(OPE)与其它产油国减产协议生效前，油市供应就已经在收紧。