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市场报道 | 2015年 11月 25日 星期三 05:56 BJT

芝加哥期市：玉米期货小幅走低，因供应充裕和小麦市场重挫

路透芝加哥11月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小跌，跟随小麦市场<0#W:>的急跌走势，交易商，因全球各类商品市场供应充裕。

部分投资者还在周四美国感恩节假期前，以及玉米期货价格周一触及11月10日以来最高后锁定获利。

CBOT小麦期货劲挫逾2%，因美国农业部在周一收盘后报告，上周美国冬麦生长状况改善。

玉米跌幅受限，因美国农户在收割后惜售，扶助推高玉米现货基差。

周一玉米市场急升，芝加哥商业交易所集团(CME Group)周二公布的数据显示，当日未平仓合约减少2.223万口，至133.1万口，表明交易商出脱空头头寸。 　　12月玉米合约 跌3美分，报3.64-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为370,448口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静; 审校 母红)

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