芝加哥期市：玉米期货小幅走低，因供应充裕和小麦市场重挫

芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因技术性卖盘和美元走坚
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第二日下跌，因技术性卖盘和3月合约本周升至两个半月高位后出现获利了结。
路透芝加哥11月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小跌，跟随小麦市场<0#W:>的急跌走势，交易商，因全球各类商品市场供应充裕。
部分投资者还在周四美国感恩节假期前，以及玉米期货价格周一触及11月10日以来最高后锁定获利。
CBOT小麦期货劲挫逾2%，因美国农业部在周一收盘后报告，上周美国冬麦生长状况改善。
玉米跌幅受限，因美国农户在收割后惜售，扶助推高玉米现货基差。
周一玉米市场急升，芝加哥商业交易所集团(CME Group)周二公布的数据显示，当日未平仓合约减少2.223万口，至133.1万口，表明交易商出脱空头头寸。 12月玉米合约 跌3美分，报3.64-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为370,448口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静; 审校 母红)
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第二日下跌，因技术性卖盘和3月合约本周升至两个半月高位后出现获利了结。
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小幅收高，交易员称，受助于技术型买盘，以及利多的乙醇生产数据。
路透纽约1月19日 - 油价周四小幅走高，但美国原油库存增加限制了油价从一周低位反弹的幅度，此前国际能源署(IEA)称，在石油输出国组织(OPE)与其它产油国减产协议生效前，油市供应就已经在收紧。