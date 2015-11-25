芝加哥期市：玉米期货小幅收涨，因节日前的空头回补

投行观点：Harris目标价从102美元上调至110--巴克莱
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路透芝加哥11月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小幅收涨，交易商称，受助于投资者空头回补以及美国现货市场因农户收割后惜售而上涨。
投资者继续将12月合约 展期至3月合约 等远月合约。
农户继续推迟出售，寄望明年初价格会反弹，但商业仓库的卖出增加，打压美国中西部玉米种植带部分地区的现货玉米基差。
周四多数CBOT期货市场将因感恩节假期休市。 12月玉米合约 升1-3/4美分，报3.66美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为377,509口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静; 审校 母红)
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