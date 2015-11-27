版本:
中国
市场报道 | 2015年 11月 28日 星期六 05:18 BJT

芝加哥期市：玉米期货跌至一周半低位，因美元上涨

路透芝加哥11月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下跌至多1.8%，交易商称，受累于小麦价格下跌和美元上涨。美元上涨令美国作物在出口市场的吸引力下降。

近月12月合约 的表现落后于包括交投最活跃的3月合约 在内的远月合约，投资者在12月合约下周一第一个交割通知日前展期头寸，分析师预计交割量为0-300口。

美元兑一篮子货币 逼近今年稍早触及的约12年高位，令以美元计价的商品对于其他货币持有者更昂贵。

尽管上周出口销售高于预期，玉米价格仍走低。美国农业部稍早称，截至11月19日当周，玉米出口量为203.6万吨，是自1月以来最大，也是纪录最大周度出口量之一。

玉米本周下跌约1.1%，此前一周上涨1.3%。

12月玉米合约 跌6-3/4美分，报3.59-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为238,208口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐