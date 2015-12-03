芝加哥期市：玉米期货升至三周高位，受助于美元下跌和技术性买盘

路透芝加哥12月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上涨1.5%至三周以来最高价，受助于美元大幅下挫及玉米价格升穿10日和20日移动均线的阻力位后激发的技术性买盘。

美元兑一篮子货币从12年高位急跌，令美国作物供应在全球市场略显价格优势，这提振了玉米价格。

美国农业部稍早称，上周出口销售玉米49.94万吨，处于分析师预估区间的低端，也是过去六周的最小出口量。

玉米跑输小麦，小麦上涨2%。备受密切关注的小麦/玉米价差出现修正，小麦/玉米溢价周三跌至2013年以来的最低水平。

CBOT－12月玉米合约截至今日仍没有交割。

3月玉米合约 涨6-3/4美分，报3.77美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为246,015口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)