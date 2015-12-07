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市场报道 | 2015年 12月 8日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货重挫2%，因技术性卖盘和获利了结

路透芝加哥12月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一急跌2%，交易商称，因价格稍早触及约一个月最高后出现技术性和获利了结卖盘。

美元 走强限制美国谷物的出口需求，加之近期美国农户增加销售，也重压玉米价格。交投最活跃的CBOT-3月玉米合约 录得8月以来最大单日跌幅。

周五收盘后公布的监管数据显示，投机客在上周价格上涨过程中削减玉米空头头寸，而指数交易商增加玉米净多头头寸逾5万口。

美国农业部稍早称，向墨西哥出口玉米11.5万吨。而上周出口检验玉米约50万吨，在分析师预估区间内。

今日没有CBOT-12月玉米合约 交割，且在该合约到期前一周都没有合约交割。 　　3月玉米合约 跌8-1/2美分，报3.73元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为337,642口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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