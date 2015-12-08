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市场报道 | 2015年 12月 9日 星期三 05:43 BJT

芝加哥期市：玉米期货小涨，因美国月度供需报告公布前的空头回补

路透芝加哥12月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小涨，交易商称，因投资者在美国政府月度供需报告公布前回补空头头寸。

市场广泛预期，美国农业部将在月度供需报告中上调美国玉米库存预估。该报告通常会导致市场波动加剧。

玉米期货在周二急挫近2%后回稳，交投最活跃的CBOT-3月玉米合约 结算价重回维持了一个多月的区间。

部分交易商今日出脱玉米-大豆套利交易，大豆期货急跌5-6美分。

今日无CBOT-12月玉米期货交割，在该合约下周到期前都没有合约交割。 　　3月玉米合约 升1/2美分，报3.73-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为150,488口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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