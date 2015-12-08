芝加哥期市：玉米期货小涨，因美国月度供需报告公布前的空头回补

路透芝加哥12月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小涨，交易商称，因投资者在美国政府月度供需报告公布前回补空头头寸。

玉米期货在周二急挫近2%后回稳，交投最活跃的CBOT-3月玉米合约 结算价重回维持了一个多月的区间。