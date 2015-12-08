芝加哥期市：玉米期货小涨，因美国月度供需报告公布前的空头回补

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透芝加哥12月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小涨，交易商称，因投资者在美国政府月度供需报告公布前回补空头头寸。
市场广泛预期，美国农业部将在月度供需报告中上调美国玉米库存预估。该报告通常会导致市场波动加剧。
玉米期货在周二急挫近2%后回稳，交投最活跃的CBOT-3月玉米合约 结算价重回维持了一个多月的区间。
部分交易商今日出脱玉米-大豆套利交易，大豆期货急跌5-6美分。
今日无CBOT-12月玉米期货交割，在该合约下周到期前都没有合约交割。 3月玉米合约 升1/2美分，报3.73-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为150,488口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
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