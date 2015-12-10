芝加哥期市：CBOT玉米期货跳升1%，因出口销售优于预期刺激空头回补

《汇市解析》--技术面及价位预测
欧元/美元：尽管目前汇价走高，该货币对仍局限于下行趋势，持于12月高点1.0875下方，该水准恰巧也是一目均衡云区顶部的所在位置。预计上档会在1.0800区域的某个地方失去动能，只有明确站上1.0875，才会打破偏空前景。下档关键水准在1.0580，日线若收在这个水准下方，将表明市场准备重拾较长期的跌势。
路透芝加哥12月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四连升第三个交易日，交易商称，优于预期的美国周度出口销售报告引发了空头回补升势。
美国农业部公布，上周玉米出口销售超过100万吨，高于分析师预估区间45-65万吨。
周三美国农业部才下调美国玉米出口预估，这导致结转库存预估小幅上调。
交投最活跃的3月玉米 触及3.79-3/4美元的日高，但仍低于周一所创的约一个月高位3.82美元。
12月合约 一度较3月合约升水，因在周一12月合约到期前，投资人寻求出脱空头仓位。12月合约/3月合约价差触及合约高位。
3月玉米合约 升5-1/2美分，报3.79-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为215,020口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
欧元/美元：尽管目前汇价走高，该货币对仍局限于下行趋势，持于12月高点1.0875下方，该水准恰巧也是一目均衡云区顶部的所在位置。预计上档会在1.0800区域的某个地方失去动能，只有明确站上1.0875，才会打破偏空前景。下档关键水准在1.0580，日线若收在这个水准下方，将表明市场准备重拾较长期的跌势。
* 人民币微收升，中间价则跌逾120点 * 春节临近市场流动性不足，双边报价拉大 * 中国经济运行数据对汇市影响有限 * 特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫 * 短期汇价或整体持稳 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月20日 - 人民币兑美元即期 周五微收升，中间价则跌逾120点。交易员指出， 今日市场略偏购汇，可能一定程度上受到央行"临时流动性便利"操作的影响，不过整体结购汇较为平衡。而美 国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。 他们并称，中国最新公布2016年经济运行数据对汇市影响有限，外部不确定性仍是影响汇市主要因素，汇 价大幅波动降低了投机交易。加上春节临近市场流动性不足，双边报价较之前明显拉大，市场交投意愿明显下 降，1月以来的五日成交均量已较去年底下降超三成。 “今天汇价跟美指不是那么牢，可能因为购汇稍多些，不过总体还是比较平衡，能自发稳定。”一中资行 交易员称，“可能一部分购汇、自营买盘就是因为央行公布的‘甜辣粉’（临时流动性便利）。” 中国央
“他可能会谈到创造就业，以及美国的团结，或许还要等一段时间才能看到他的经济措施细节，”Cyril Regnat固定收益策略师Natixis说。