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市场报道 | 2015年 12月 11日 星期五 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货跳升1%，因出口销售优于预期刺激空头回补

路透芝加哥12月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四连升第三个交易日，交易商称，优于预期的美国周度出口销售报告引发了空头回补升势。

美国农业部公布，上周玉米出口销售超过100万吨，高于分析师预估区间45-65万吨。

周三美国农业部才下调美国玉米出口预估，这导致结转库存预估小幅上调。

交投最活跃的3月玉米 触及3.79-3/4美元的日高，但仍低于周一所创的约一个月高位3.82美元。

12月合约 一度较3月合约升水，因在周一12月合约到期前，投资人寻求出脱空头仓位。12月合约/3月合约价差触及合约高位。

3月玉米合约 升5-1/2美分，报3.79-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为215,020口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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