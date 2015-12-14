芝加哥期市：玉米期货上扬1%，受助于技术性买盘

中国政策：设立国家级无形资产交易平台，开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透芝加哥12月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一跳升1%，交易商称，受助于技术性买盘和对美元走软可能刺激出口市场需求的乐观情绪。
有消息称，阿根廷政府取消了玉米、小麦和牛肉等商品的出口税，并下调了大豆的出口税率。但玉米市场未受此影响。阿根廷是继美国和巴西之后全球第三大玉米出口国。
美元指数 目前徘徊在逾一个月最低附近， 且部分交易商称，美元在触及逾12年高位后可能已经触顶。美元走软使持有其他货币的投资者购买美元计价商品的成本降低
美国农业部稍早称，上周出口检验玉米56.6835万吨，在分析师预估区间内，且是约两个月来最高水平。
CBOT-12月玉米期货 今日中午到期，该合约收高8-3/4美分，报每蒲式耳3.81-3/4美元。今日有6口合约交割，本交割期迄今累计交割12口。
交投最活跃的CBOT-3月玉米期货 稍早走低，但在100和10日移动均线寻获支撑。
今日CBOT玉米期货成交量预计为159,469口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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