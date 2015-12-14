芝加哥期市：玉米期货上扬1%，受助于技术性买盘

路透芝加哥12月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一跳升1%，交易商称，受助于技术性买盘和对美元走软可能刺激出口市场需求的乐观情绪。

有消息称，阿根廷政府取消了玉米、小麦和牛肉等商品的出口税，并下调了大豆的出口税率。但玉米市场未受此影响。阿根廷是继美国和巴西之后全球第三大玉米出口国。

美元指数 目前徘徊在逾一个月最低附近， 且部分交易商称，美元在触及逾12年高位后可能已经触顶。美元走软使持有其他货币的投资者购买美元计价商品的成本降低

美国农业部稍早称，上周出口检验玉米56.6835万吨，在分析师预估区间内，且是约两个月来最高水平。

CBOT-12月玉米期货 今日中午到期，该合约收高8-3/4美分，报每蒲式耳3.81-3/4美元。今日有6口合约交割，本交割期迄今累计交割12口。

交投最活跃的CBOT-3月玉米期货 稍早走低，但在100和10日移动均线寻获支撑。

今日CBOT玉米期货成交量预计为159,469口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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