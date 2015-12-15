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市场报道 | 2015年 12月 16日 星期三 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货小跌，未能突破昨日高位后遭遇技术性卖盘

路透芝加哥12月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小跌，交易商称，期价未能突破昨日触及的高位，引发技术性卖盘。

南美天气状况对玉米作物生长普遍有利，也令价格可能出现的涨势受限，预计在明年多数时间阿根廷、巴西的玉米在全球市场的价格都将低于最大出口国－美国。

交投最活跃的3月玉米期货 未能突破周一触及的日高或日低，形成技术面的“内移日”，反映市场活动相对有限，因一些投资人观望美国联邦储备理事会(FED/美联储)明日是否会升息。

3月玉米 跌1-3/4美分，结算价报3.77-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为133,254口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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