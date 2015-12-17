芝加哥期市：玉米期货跳涨逾1%，因在触及合约低位后出现空头回补

路透基点：四维图新首涉境外贷款市场，筹办1亿美元并购贷款--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。
路透芝加哥12月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四跳涨逾1%，在稍早触及合约低位后逆转走势，受助于低吸买盘和空头回补。
玉米期价稍早骤降，3月 、5月 和7月 合约均触及合约低位，因担忧价格更低的阿根廷玉米将主导出口市场，削弱对美国供应的需求。
阿根廷披索兑美元周四重挫，该国政府周三宣布放开对披索的控制，为其贬值奠定了基础，分析师称，预计这将导致数百万吨的阿根廷谷物流入国际市场。
不过，在玉米跌穿11中以来的前合约低位后，投资者出脱空头头寸。部分交易商在假日来临前结账。这段时间市场成交量通常会减少。
美国农业部周四稍早报告，上周出口销售美国玉米59.74万吨，远低于之前一周，也不及分析师的预期。
市场消息人士周四称，民间分析公司Informa Economics下调了对美国2016年玉米和大豆种植面积预估。Informa Economics将2016年美国玉米种植面积预估下调至8,892.6万英亩，上月时预估为9,010万英亩。
3月玉米合约 升4-1/2美分，报3.74-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为388,512口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup) 周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透上海1月20日 - 中国进出口银行周五公告，将于下周一(23日)招标发行至多80亿元两期固息债，期限 一年和三年。 上述一年期债为该行2017年第一期新发债券，三年期为该行2016年第15期 的增发债，票 面利率为3.15%。 具体发行条款如下： 2017年第一期新发债、2016年第15期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 1/3年：各40亿元 期限/计息方式 1/3年固息 招标时间 1月23日14:00-15:30 招标方式 单一利率/价格中标(荷兰式) 缴款日 1月24日 起息日 1年：2017年1月24日；3年：2016年12月5日 发行期 1/23-1/24 上市日