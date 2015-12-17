芝加哥期市：玉米期货跳涨逾1%，因在触及合约低位后出现空头回补

路透芝加哥12月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四跳涨逾1%，在稍早触及合约低位后逆转走势，受助于低吸买盘和空头回补。

玉米期价稍早骤降，3月 、5月 和7月 合约均触及合约低位，因担忧价格更低的阿根廷玉米将主导出口市场，削弱对美国供应的需求。

阿根廷披索兑美元周四重挫，该国政府周三宣布放开对披索的控制，为其贬值奠定了基础，分析师称，预计这将导致数百万吨的阿根廷谷物流入国际市场。

不过，在玉米跌穿11中以来的前合约低位后，投资者出脱空头头寸。部分交易商在假日来临前结账。这段时间市场成交量通常会减少。

美国农业部周四稍早报告，上周出口销售美国玉米59.74万吨，远低于之前一周，也不及分析师的预期。

市场消息人士周四称，民间分析公司Informa Economics下调了对美国2016年玉米和大豆种植面积预估。Informa Economics将2016年美国玉米种植面积预估下调至8,892.6万英亩，上月时预估为9,010万英亩。

3月玉米合约 升4-1/2美分，报3.74-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为388,512口。(完)

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